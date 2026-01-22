Bekennervideos, zerstörte Labore und Proteste gegen ein israelisches Rüstungsunternehmen. Was die Anklage gegen fünf internationale Aktivisten im Detail enthüllt.
22.01.2026 - 14:08 Uhr
Fünf Monate nach dem Angriff auf ein israelisches Rüstungsunternehmen in Ulm ist Anklage gegen fünf Menschen erhoben worden. Den irischen, britischen, spanischen und deutschen Staatsangehörigen wird mitgliedschaftliche Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen zur Last gelegt. Das teilte das Staatsschutzzentrum bei der Generalstaatsanwaltschaft in Stuttgart mit.