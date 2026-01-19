Sie wurde vom Auto erfasst, auf die Straße geschleudert und leicht verletzt. Der mutmaßlich alkoholisierte Autofahrer soll weitergefahren, gegen einen Baum geprallt und zu Fuß geflüchtet sein. Die Polizei fahndete nach ihm und nahm ihn vorläufig fest. Auch er hatte sich leichte Verletzungen zugezogen. Den Angaben nach soll er bereits vor dem Unfall durch seine Fahrweise aufgefallen sein und einen anderen Verkehrsteilnehmer bedrängt haben.