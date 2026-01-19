Ein Auto erfasst in Ulm eine Radfahrerin. Sie wird leicht verletzt – und der Autofahrer ist des versuchten Mordes verdächtig.
19.01.2026 - 16:33 Uhr
Nach dem Zusammenstoß mit einer Radfahrerin in Ulm ist ein Autofahrer in Untersuchungshaft gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft verdächtigen ihn gemeinsamen Angaben zufolge des versuchten Mordes. Der 21-Jährige soll am Donnerstag über einen Linksabbiegestreifen und trotz roter Ampel einen anderen Verkehrsteilnehmer überholt und dabei die Radfahrerin übersehen haben.