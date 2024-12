Zu einem Unfall mit einer Schwerverletzten ist es am Samstag in einer Ulmer Fußgängerzone gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 42-Jährige gegen 15.18 Uhr mit ihrem Mini in der Wielandstraße in Ulm unterwegs. Beim Rangieren in der Fußgängerzone fuhr sie in Schrittgeschwindigkeit rückwärts. Laut Angaben der Polizei erfasste sie dabei eine 80-jährige Fußgängerin.

Lesen Sie auch

80-Jährige kommt verletzt in Klinik

Die Seniorin stürzte infolge der Kollision und erlitt dabei schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Frau in eine Klinik. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen.