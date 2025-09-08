Scheiben klirren, Rauch zieht durch die Gänge: Wie die Polizei die mutmaßlichen Angreifer im Firmengebäude festsetzte – und was das LKA jetzt prüft.

red/dpa 08.09.2025 - 09:41 Uhr

Nach einem Anschlag mit Farbbeuteln und Rauchbomben auf ein Ulmer Unternehmen sind mehrere Menschen festgenommen worden. Sie sollen in den Morgenstunden den Eingang der Firma attackiert haben, wie das baden-württembergische Landeskriminalamt mitteilte. Zudem sprühten sie ein Graffiti mit mutmaßlich politischem Inhalt auf den Parkplatz, wie es hieß. Einige Verdächtige seien auch ins Innere des Gebäudes gelangt und hätten dort Scheiben eingeschlagen.