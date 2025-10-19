In der Nacht will sich die Poserszene an verschiedenen Orten in Baden-Württemberg treffen. Doch die Polizei erfährt davon und ist mit einem größeren Aufgebot vor Ort.

Bei einem Einsatz in der Poserszene in Ulm hat die Polizei mehrere Anzeigen aufgenommen. Während des Einsatzes wurden 100 bis 120 Fahrzeuge der Szene zugeordnet, wie die Polizei mitteilte. Es werde nun wegen unnötigem Umherfahren, Geschwindigkeitsverstößen, Fahren unter Drogeneinfluss und Fahren mit einem nicht versicherten Kraftfahrzeug ermittelt.