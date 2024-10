Yasi Hofer aus Ulm ist das, was man eine Ausnahmegitarristin nennt. Der Gitarrengott Steve Vai schwärmt von ihr, und für Helene Fischer mimt sie den Straßenköter.

Gunther Reinhardt 10.10.2024 - 20:00 Uhr

Okay, die Hochseilakrobatik unterm künstlichen Wasserfall war schon ziemlich cool. Oder die Pyro-Effekte, die Lichtshow und die unglaublich hochauflösende Videoleinwand. Und natürlich ist es immer ein Ereignis, wenn Zehntausende gemeinsam „Atemlos durch die Nacht“ grölen. Doch der heimliche Star der letzten Helene-Fischer-Tour war dann doch die Frau an der Gitarre: Eine Frau, die mindestens einen Kopf größer ist als Helene Fischer, genauso umwerfend lachen kann wie diese, aber Lederjacken Glitzer-Outfits vorzieht und mit ihren Riffs und Soli in Songs wie „Blitz“ dafür sorgt, dass die Show auf einmal nicht mehr nach Hochglanz-Schlager-Pop, sondern nach dreckigem Rock ’n’ Roll riecht.