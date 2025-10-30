 
Ulmer Münster verliert Weltrekord So reagieren Ulmer Prominente auf die Nachricht

1
Das Ulmer Münster hat nicht mehr den höchsten Kirchturm der Welt. Foto: dpa

Die Nachricht schlug am Donnerstag in Ulm ein wie eine Bombe: Die Sagrada Familia in Barcelona ist jetzt höher als das Münster. Dazu Stimmen von prominenten Ulmern.

In Barcelona wurde der untere Teil des Kreuzes auf dem Jesus-Christus-Turm der Sagrada Familia inst… Mit jetzt knapp 163 Metern Höhe ist die Kirche jetzt also höher als das Ulmer Münster, dessen Turm 161,53 Meter hoch ist. Damit ist Ulm seinen Titel als höchster Kirchturm der Welt los. Was sagt man in Ulm dazu?

 

„Das war absehbar. Aber wir sehen das sportlich“, findet der evangelische Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl, der 16 Jahre lang als Dekan am Ulmer Münster gewirkt hat. Die Leistung, heutzutage eine Kirche mit allen technischen Möglichkeiten des Betonbaus in die Höhe wachsen zu lassen, seien in keiner Weise vergleichbar mit der Entstehungsgeschichte des Ulmer Münsters. „Wir gratulieren Barcelona und freuen uns in ökumenischer Verbundenheit mit unseren katholischen Brüdern.“

„Das Ulmer Münster bleibt einzigartig und bedeutend“

Ganz ähnlich hatte der aktuelle Dekan Torsten Krannich argumentiert. Neidisch auf Barcelona müsse man nun nicht sein: „Das Ulmer Münster ist deshalb ja nicht weniger schön oder bedeutsam.“ Man könne „ganz entspannt bleiben“. Der direkte Vergleich beider Bauwerke ist für Krannich „als würde man das Schloss Versailles mit dem Empire State Building auf eine Stufe stellen“.

OB Martin Ansbacher wurde „vom Zeitpunkt überrascht“ und „es hat mich ein klein wenig geschmerzt“, gibt er zu. Aber er findet, dass das Ulmer Münster „viel mehr als nur ein Höhenrekord ist“. Vielmehr bleibe es für die Ulmerinnen und Ulmer, wie auch für ihn persönlich, „ein Orientierungspunkt und ein Ort, an dem wir uns alle versammeln und auf den wir blicken können“. Insbesondere die Tradition als Bürgerkirche ist für den OB und für Ulm von zentraler Bedeutung, „da ist es ganz egal, wie hoch andere Kirchtürme sind“. Und dass die Sagrada Familia eines Tages das Ulmer Münster überragen werde, „haben wir ja alle schon gewusst“.

Alle Tourismusbroschüren müssen jetzt überprüft werden

Die Meldung aus Barcelona hat auch Wolfgang Dieterich überrascht. Der Chef der Ulm/Neu-Ulm-Touristik (UNT) war davon ausgegangen, dass der Weltrekord erst Mitte des kommenden Jahres fällt. Das Erste, das für ihn jetzt ansteht: Broschüren und Prospekte überprüfen. Es mache natürlich keinen Sinn mehr, in neuen Flyern mit dem alten Rekord zu werben.

Man habe in der Vergangenheit immer gerne mit Superlativen geworben, betont er: das schiefste Hotel, die älteste Eiszeitskulptur. Mit dem höchsten Kirchturm der Welt sei nun der wichtigste Superlativ passé. „Wir müssen jetzt ausarbeiten, wie wir das in Zukunft kommunizieren“, sagt Dieterich. An der Schönheit der Ulmer Kirche ändere sich schließlich nichts. Es sei ein „Kunstschatz“, das Wahrzeichen der Stadt. Aber trotzdem: Den Rekord hätte die UNT gerne weiter behalten, räumt Dieterich ein.

Ulmer Münster verliert Weltrekord: So reagieren Ulmer Prominente auf die Nachricht

Ulmer Münster verliert Weltrekord So reagieren Ulmer Prominente auf die Nachricht

