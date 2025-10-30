Ulmer Münster verliert Weltrekord So reagieren Ulmer Prominente auf die Nachricht
Die Nachricht schlug am Donnerstag in Ulm ein wie eine Bombe: Die Sagrada Familia in Barcelona ist jetzt höher als das Münster. Dazu Stimmen von prominenten Ulmern.
In Barcelona wurde der untere Teil des Kreuzes auf dem Jesus-Christus-Turm der Sagrada Familia inst… Mit jetzt knapp 163 Metern Höhe ist die Kirche jetzt also höher als das Ulmer Münster, dessen Turm 161,53 Meter hoch ist. Damit ist Ulm seinen Titel als höchster Kirchturm der Welt los. Was sagt man in Ulm dazu?