In 24 Stunden einmal durchs Remstal

In Waiblingen fällt am 12. Oktober der Startschuss für den Ultra-Hike-Remstal. Mitwandern kann jeder, der sich die Strapazen des 24-Stunden-Laufs zutraut – entweder alleine, mit Bergführer oder im Rahmen eines Firmenlaufs. Die Anmeldungen laufen.

Simone Käser 11.09.2024 - 11:54 Uhr

Einen ganzen Tag wach bleiben und dabei rund 83 Kilometer und 3500 Höhenmeter zurücklegen – das steht all denjenigen bevor, die es sich zutrauen, beim Ultra-Hike-Remstal am Wochenende des 12. und 13. Oktobers mitzumachen. Die anspruchsvolle Wanderung startet diesmal in Waiblingen vor der Stihl Markenwelt.