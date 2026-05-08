Ein 28-jähriger Berliner rennt seit mehreren Tagen durch die kalifornische Hitze. Sein Ziel: 600 Kilometer in 96 Stunden zurücklegen. Dem Internetphänomen folgen Tausende Menschen live.
08.05.2026 - 17:27 Uhr
Las Vegas - 600 Kilometer in nur 96 Stunden: Diesen Wahnsinnslauf hat sich ein junger Berliner vorgenommen. Aktuell kämpft der 28-jährige Arda Saatçi in Kalifornien gegen die Schmerzen, die Hitze und die Uhr. Am Freitagnachmittag hatte er nach fast 70 Stunden Laufzeit rund 360 Kilometer abgespult. Am Samstag ist die Zeit von 96 Stunden abgelaufen. Derzeit sieht es nicht danach aus, dass Saatçi das gesteckte Ziel erreicht.