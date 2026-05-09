Ein 28-jähriger Berliner rennt für mehrere Tage durch die kalifornische Hitze. Immer dabei: Seine Fans im Netz. Sein Ziel: 600 Kilometer in 96 Stunden zurücklegen. Am Ende fehlen ihm einige.
09.05.2026 - 20:24 Uhr
Las Vegas - In 96 Stunden 600 Kilometer zurücklegen: Dieses ambitionierte Ziel hat der junge Berliner Läufer Arda Saatçi nicht erreicht. Am Ende schaffte er bei seinem Lauf in den USA innerhalb dieser Zeit gut 458 Kilometer - also rund 142 Kilometer weniger als benötigt, wie aus einem Livestream hervorging.