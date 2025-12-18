Mehrere Israelis haben am Donnerstag trotz Verbot der israelischen Armee den Gazastreifen betreten. Bei einer symbolischen Flaggenzeremonie fordernten sie die Wiederbesiedlung Gazas.
18.12.2025 - 22:02 Uhr
Mehrere Israelis haben am Donnerstag trotz des Verbots der israelischen Armee den Gazastreifen betreten und bei einer symbolischen Flaggenzeremonie die Wiederbesiedlung des Palästinensergebiets gefordert. Diejenigen, die den Gazastreifen betreten hätten, seien "in israelisches Gebiet zurückgebracht" worden, erklärte die israelische Armee. Es sei gelungen, "dutzende" weitere Menschen vom Grenzübertritt an einer anderen Stelle abzuhalten.