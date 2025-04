Eine im Stuttgarter Linienbetrieb verkehrende S-Bahn wurde mit einem großflächigen Graffiti mit Pokal-Motiv besprüht. Mutmaßlich stecken Stuttgarter Ultras dahinter.

Philipp Maisel 08.04.2025 - 11:49 Uhr

Spätestens seit dem Pokalspiel gegen Leipzig gibt es für VfB-Fans nur noch ein Gesprächsthema: Das Pokalfinale am 24. Mai in Berlin. Seit 2013 steht der VfB erstmals wieder in diesem Endspiel. Gegner ist Drittligist Arminia Bielefeld.