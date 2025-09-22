 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Das steckt hinter dem Palantir-Protest

Ultras des VfB Stuttgart Das steckt hinter dem Palantir-Protest

Ultras des VfB Stuttgart: Das steckt hinter dem Palantir-Protest
14
Protest-Spruchband des Commando Cannstatt Foto: cc97

Die organisierte Szene des VfB Stuttgart nutzte die Bühne des Spiels gegen den FC St. Pauli für Protest. Das steckt dahinter.

Sport: Philipp Maisel (pma)

Beim Spiel des VfB Stuttgart gegen den FC St. Pauli am vergangenen Freitag war eine große Bühne gegeben. Einzelspiel, Flutlicht, große TV-Präsenz. Die VfB-Anhänger wussten dies zu nutzen. Mit einer großen Choreo wurde der Pokaltitel vom vergangenen Mai in Berlin gefeiert. Es war bereits die zweite große Choreografie im zweiten Heimspiel der Saison oder, saisonübergreifend gesehen, die dritte große Choreo in Folge, das Pokalfinale mit einbezogen.

 

Nach der Feierei waren im weiteren Spielverlauf Meinungsäußerung und Protest angesagt. Dabei bekamen so einige Adressaten ihr Fett weg. Etwa AR-Vize Lutz Meschke, der den Anhängern weiterhin ein Dorn im Auge ist. Oder der Club selbst, dessen pompös präsentierter neuer Markenauftritt offenbar nicht überall gut ankam.

Protestaktion der Szene beim Spiel gegen FCSP. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Mueller

Doch das war nicht das Thema, das von den Stuttgarter Ultras, allen voran vom Commando Cannstatt, ins Visier genommen wurde. Ihnen ging es um die Überwachungssoftware Gotham des US-Unternehmens Palantir. „Polizei und Demokratiefeinde Hand in Hand? Massenüberwachung stoppen – Palantir verhindern!“ stand auf einem großen Spruchband zu lesen, das im Spielverlauf in der Cannstatter Kurve präsentiert wurde. Warum das alles, fragen Sie sich?

Warum protestieren Fußballfans gegen eine Software?

Nun, dazu muss man etwas weiter ausholen. Die Gotham-Software ist in Baden-Württemberg seit einiger Zeit ein politisches Streitthema. Die Polizei hat die umstrittene Software für viele Millionen eingekauft und einen langfristigen Vertrag mit dem Anbieter geschlossen. Obwohl sie diese noch gar nicht nutzen darf. Das sorgte insbesondere bei den Grünen für großen Unmut. Mittlerweile ist der politische Streit beigelegt, ein Kompromiss gefunden. So bekam man unter der Zusage, KI nicht einzusetzen und eine Vertragsverlängerung (wäre nach viereinhalb Jahren möglich, Anm. d. Red) auszuschließen, die Koalitionspartner an Bord.

Unsere Empfehlung für Sie

WM-Gold für VfB-Star Leo Neugebauer: Was zeichnet den König der Leichtathleten aus, Dieter Göggel?

WM-Gold für VfB-Star Leo Neugebauer Was zeichnet den König der Leichtathleten aus, Dieter Göggel?

Was für eine Leistung: Leo Neugebauer vom VfB Stuttgart gewinnt WM-Gold im Zehnkampf. Das bewegt auch VfB-Abteilungsleiter Dieter Göggel: „Er ist die coolste Socke, die ich kenne.“

Die Parteien argumentieren zudem damit, dass Gotham nur eine Übergangslösung sein soll, man arbeitet an einem eigenen System, das bis Vertragsende fertig sein soll. Gotham kommt in Deutschland bereits zum Einsatz, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen arbeiten mit der Software, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz Informationen aus verschiedensten Datenbanken verknüpfen und auswerten kann und so eine neue Dimension an Überwachung bieten soll. Vertreter von Polizeigewerkschaften begrüßen den Einsatz nach „ersten positiven Erfahrungen“.

Unsere Empfehlung für Sie

Leihspieler des VfB Stuttgart: Jarzinho Malanga kommt erstmals seit Wochen zum Einsatz

Leihspieler des VfB Stuttgart Jarzinho Malanga kommt erstmals seit Wochen zum Einsatz

Der VfB hat derzeit mehrere Spieler verliehen. Wir blicken wöchentlich auf ihre Leistungen und darauf, wie sie sich bei ihren Clubs schlagen.

Genau darauf zielen sowohl Datenschützer wie Campact oder der Chaos Computer Club als auch Organisationen wie Amnesty International und die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die dadurch Grundrechte verletzt sieht, argumentativ ab. Sie alle halten den Einsatz der Software für hochproblematisch. „Wir wissen nicht, was der Code kann und wie der Code analysiert. Im schlimmsten Fall kann das bedeuten, dass wir nicht wissen, ob es nicht irgendwelche Datenlecks gibt, ob es Möglichkeiten zum Missbrauch gibt oder ob es Möglichkeiten gibt, dass unbefugt auf Daten zugegriffen werden kann. Wir sprechen hier über polizeiliche Daten, die sehr sensibel sind“, sagt etwa die Juristin des Vereins, Franziska Görlitz.

Datenschützer und Ultras haben Bedenken

Auch die Ultras zielen darauf ab, sehen sie sich zudem auch selbst im Visier als Subkultur, die es regelmäßig mit Überwachungsmaßnahmen und Repression zu tun hat. „Es ist Zeit für die Zivilgesellschaft, laut zu werden: Mit dem Einsatz von Palantir soll der Polizei Baden-Württemberg ein Instrument an die Hand gegeben werden, das einen erheblichen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung aller Bürger darstellen würde“, heißt es in einer Mitteilung der Gruppe.

Sie setzen weiter auf Protest, denn: Noch ist eine finale Entscheidung nicht getroffen, die Rechtsgrundlage hierfür fehlt bisher ebenso. Frühestens im kommenden Frühjahr könnte es so weit sein. Daher ist damit zu rechnen, dass die Bemühungen der organisierten Szene, den Software-Einsatz zu verhindern, fortgesetzt werden– auch aus dem Bewusstsein heraus, in der Vergangenheit mit derlei Protesten zumindest kleine Erfolge erzielt zu haben. So waren auch die Stuttgarter Ultras 2019 Teil des sogenannten „NoPolGBW“-Bündnisses. Damals gingen rund 50 Organisationen auf die Straße, um gegen die Verschärfung des Polizeigesetzes zu demonstrieren. Das kam 2021 dann zwar dennoch, allerdings mit Stärkungen des Schutzes personenbezogener Daten im polizeilichen Bereich.

Weitere Themen

Ultras des VfB Stuttgart: Das steckt hinter dem Palantir-Protest

Ultras des VfB Stuttgart Das steckt hinter dem Palantir-Protest

Die organisierte Szene des VfB Stuttgart nutzte die Bühne des Spiels gegen den FC St. Pauli für Protest. Das steckt dahinter.
Von Philipp Maisel
Football-Finale bringt VfB sechsstelliges Plus ein

MHP-Arena Das hat der VfB am Football-Finale verdient

Der VfB Stuttgart hat für die Vermietung der MHP-Arena an die European League of Football besondere Konditionen vereinbart. Mittlerweile ist die Rechnung beglichen.
Von Jochen Klingovsky
Geldgieriger VfB? „Extremste Geschichte, seit ich den Job mache“

Geplatzter Oh-Transfer Geldgieriger VfB? „Extremste Geschichte, seit ich den Job mache“

Nach dem gescheiterten Wechsel des Stürmers Oh macht Genks Manager de Condé dem VfB öffentlich heftige Vorwürfe. „Die extremste Geschichte, seit ich den Job mache.“
Von Heiko Hinrichsen
Leihspieler des VfB Stuttgart: Jarzinho Malanga kommt erstmals seit Wochen zum Einsatz

Leihspieler des VfB Stuttgart Jarzinho Malanga kommt erstmals seit Wochen zum Einsatz

Der VfB hat derzeit mehrere Spieler verliehen. Wir blicken wöchentlich auf ihre Leistungen und darauf, wie sie sich bei ihren Clubs schlagen.
Von David Scheu
WM-Gold für VfB-Star Leo Neugebauer: Was zeichnet den König der Leichtathleten aus, Dieter Göggel?

WM-Gold für VfB-Star Leo Neugebauer Was zeichnet den König der Leichtathleten aus, Dieter Göggel?

Was für eine Leistung: Leo Neugebauer vom VfB Stuttgart gewinnt WM-Gold im Zehnkampf. Das bewegt auch VfB-Abteilungsleiter Dieter Göggel: „Er ist die coolste Socke, die ich kenne.“
Von Jochen Klingovsky
VfB Stuttgart: El Khannouss und Co. – der Einfluss der Neuen wächst

VfB Stuttgart El Khannouss und Co. – der Einfluss der Neuen wächst

Stand zum Saisonauftakt noch gar keiner der Sommertransfers in der Startelf, war es gegen St. Pauli schon ein Quartett. Dabei taten die vier Neuen dem VfB-Spiel sehr gut.
Von Heiko Hinrichsen
Rechtsverteidiger des VfB: Spätstarter Lorenz Assignon drückt auf die Tube

Rechtsverteidiger des VfB Spätstarter Lorenz Assignon drückt auf die Tube

Gegen St. Pauli brachte Neuzugang und Rechtsverteidiger Lorenz Assignon frischen Schwung ins VfB-Spiel. Im Duell mit Konkurrent Josha Vagnoman liegt der 24-Jährige nun vorn.
Von Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart II: Nächster Sieg für die Willig-Elf

VfB Stuttgart II Nächster Sieg für die Willig-Elf

Der VfB Stuttgart II hat die englische Woche in der 3. Liga mit zwei Siegen aus drei Spielen abgeschlossen. Gegen Viktoria Köln trafen Sessa und Majchrzak.
Von Philipp Maisel
Nach kläglichem Elfmeter: Stiller votiert für Demirovic als nächsten Schützen

Nach kläglichem Elfmeter Stiller votiert für Demirovic als nächsten Schützen

Stuttgarts Angelo Stiller vergab gegen St. Pauli einen Strafstoß kläglich. Hinterher ging er mit sich ins Gericht – und votierte für Ermedin Demirovic als nächsten Schützen.
Von Philipp Maisel
VfB Stuttgart: Kapitän Karazor muss von Bord – „Er hat sich astrein verhalten“

VfB Stuttgart Kapitän Karazor muss von Bord – „Er hat sich astrein verhalten“

Beim 2:0-Sieg über den FC St. Pauli ist Atakan Karazor erstmals seit langer Zeit nur Reservist. Für ihn spielt der junge Chema. Ein Wachwechsel?
Von Heiko Hinrichsen
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Commando Cannstatt Ultras Video
 