Die Offiziellen Fanclubs des VfB haben spezielle Pokalsieger-Shirts ihres Clubs verkauft. Nun spenden sie ihren Erlös an die VfB-Stiftung Brustring mit Herzen.

Der DFB-Pokaltriumph des VfB wirkt auch abseits des Rasens nach. Die organisierte Anhängerschaft der Stuttgarter, allen voran das Commando Cannstatt, sowie zahlreiche anderen Offizielle Fanclubs (OFC’s) haben durch den Verkauf von Sieger- T-Shirts eine beachtliche Spendensumme für die VfB-Stiftung Brustring der Herzen zusammengetragen.

 

15 Euro kostete ein Pokalsieger-Shirt, auf dem der Schriftzug „Pokalsieger“, das VfB-Logo, das Stadtwappen Stuttgarts und der DFB-Pokal abgebildet sind. Angesichts dieses relativ kleinen Betrags ist die Höhe der Summe für den guten Zweck doch beachtlich.

Das Motiv des Pokalsieger-T-Shirts des VfB. Foto: Commando Cannstatt

Denn an diesem Freitag verkündete das Commando Cannstatt einen Gewinn von 31 700 Euro, welcher der Stiftung übergeben wurde. „Eingesetzt werden die Gelder für den Support des Projekts für inklusive Fußball-Förderung (PFIFF) und die Vesperkirche Stuttgart“, heißt es auf der Website der Ultra-Gruppierung.