Die Offiziellen Fanclubs des VfB haben spezielle Pokalsieger-Shirts ihres Clubs verkauft. Nun spenden sie ihren Erlös an die VfB-Stiftung Brustring mit Herzen.

Cedric Stedler 19.12.2025 - 15:23 Uhr

Der DFB-Pokaltriumph des VfB wirkt auch abseits des Rasens nach. Die organisierte Anhängerschaft der Stuttgarter, allen voran das Commando Cannstatt, sowie zahlreiche anderen Offizielle Fanclubs (OFC’s) haben durch den Verkauf von Sieger- T-Shirts eine beachtliche Spendensumme für die VfB-Stiftung Brustring der Herzen zusammengetragen.