Eine Falschmeldung irritiert – die Stadt Steinheim (Kreis Ludwigsburg) verkündet eine Vollsperrung an der berüchtigten Kaufland-Kreuzung. Wie kam es dazu?

Oliver von Schaewen 20.02.2025 - 18:00 Uhr

Irgendwie war von Anfang an der Wurm drin – das kann man im Rückblick auf die Falschmeldung sagen, die von der Stadt Steinheim am Donnerstag produziert worden ist und durch die Medien ging. Eine Vollsperrung sollte es an der Landesstraße zwischen Marbach und Großbottwar auf Höhe der Kaufland-Kreuzung in Steinheim geben. Wenige Stunden später stellt sich heraus: An der Sperrung ist nichts dran.