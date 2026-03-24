Fast alle Minister, die dem Ex-Machthaber Nicolás Maduro treu waren, mussten gehen. Das neue Kabinett lässt aber keine demokratische Öffnung erwarten.
24.03.2026 - 17:24 Uhr
Knapp drei Monate nach dem Sturz von Machthaber Nicolás Maduro durch US-Spezialkräfte hat seine Nachfolgerin Delcy Rodríguez nahezu alle machtpolitischen Erinnerungen an ihren früheren Chef getilgt. Damit hat sich die früher treu ergebene venezolanische Vizepräsidentin schnell auf die neuen, aus Washington diktierten Bedingungen eingestellt. Nachdem sie bereits die Öllieferungen nach Kuba eingestellt hat, die Wirtschaft für ausländische Investitionen öffnete und politische Häftlinge freiließ, tauschte sie jetzt mehr als ein Dutzend Minister in ihrem Kabinett aus.