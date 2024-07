Die EnBW krempelt ihren Vorstand drastisch um. Der Energieversorger verändert Zuständigkeiten in zentralen Geschäftsbereichen. Nicht alle freut das.

Jonas Schöll 09.07.2024 - 16:23 Uhr

Der EnBW-Konzern will Milliarden in die Energiewende investieren – und sieht sich im Zuge dieses Wachstumskurses zu drastischen Veränderungen im Vorstand veranlasst. Der Energieversorger will ab September die Zuschnitte für wesentliche Ressorts verändern, wie der Karlsruher Konzern am Dienstag mitteilte. Zur Chefsache macht der Vorstandsvorsitzende Georg Stamatelopoulos fortan drei Geschäftsbereiche, die zurzeit noch anderen Ressorts zugeordnet sind.