Der US-Präsident will sich mit seinem Namen vielerorts verewigen, doch ein Gericht schiebt ihm einen Riegel vor. Sein Name muss vom berühmten Kennedy Center entfernt werden. Die Reaktion folgt prompt.
30.05.2026 - 03:13 Uhr
Washington - Der Präsident fühlt sich ungerecht behandelt und scheint zu schmollen: Donald Trump will plötzlich nichts mehr mit dem berühmten Kennedy Center in Washington zu tun haben. Der Grund: Ein Richter ordnete an, dass Trumps Name von der Fassade der Kulturinstitution der US-Hauptstadt verschwinden muss. Ein von Trump kontrolliertes Gremium hatte die Umbenennung in Trump Kennedy Center beschlossen - zu unrecht, wie ein Richter nun feststellte. Dieses Recht sei dem Parlament vorbehalten.