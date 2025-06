Umerziehung: Statt Ukrainisch gibt’s Agrartechnologie

Eigentlich ist das Erlernen der Muttersprache fester Bestandteil russischer Bildungspläne. Nicht nur des Russischen, was ohnehin Pflicht ist an jeder russischen Schule, sondern der Sprachen, die von Minderheiten im Land gesprochen werden. Oder auch nicht gesprochen werden, aber dennoch in bestimmten Regionen als Muttersprache gelten. So wird Adygeisch in der Republik Adygeja im Nordkaukasus, Karelisch in der Republik Karelien an der finnischen Grenze, Burjatisch in Burjatien an der Grenze zur Mongolei unterrichtet. Ab der fünften Klasse zwei bis drei Stunden in der Woche.