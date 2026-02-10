Die Bundesregierung veröffentlicht eine Studie, die Gewalt in verschiedenen Lebensbereichen beleuchtet – und dabei nicht nur Frauen in den Fokus rückt.
10.02.2026 - 04:00 Uhr
Berlin - Die Bundesregierung legt an diesem Dienstag (10.00 Uhr) erstmalig eine umfassende Studie zu Betroffenen von Gewalt in Familie, Partnerschaft und im öffentlichen Raum vor. Ziel ist es, das tatsächliche Ausmaß von sexueller Belästigung und verschiedenen Formen von Gewalt besser abschätzen zu können. Denn die alljährlich veröffentlichte Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) bildet naturgemäß nur die Straftaten ab, die der Polizei bekanntgeworden sind. Bei einigen Delikten wie etwa Vergewaltigung oder verbaler sexueller Belästigung deuten frühere Studien auf ein großes Dunkelfeld hin.