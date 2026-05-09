Trotz neuer staatlicher Förderung bleibt das Aktiensparen für viele ein Tabu. Warum zögern so viele – und was fehlt, damit mehr Deutsche auf Wertpapiere fürs Alter setzen?
Frankfurt/Bonn - Altersvorsorge per Aktie bleibt für viele Menschen in Deutschland trotz neuer staatlicher Förderung ein rotes Tuch. Zwar würde mehr als jeder dritte (37,7 Prozent) der 1.105 Erwerbstätigen, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag der Postbank befragt hat, nach eigenen Angaben wahrscheinlich ein gefördertes Altersvorsorgedepot eröffnen. Aber fast jeder Zweite (46 Prozent) hält dies für unwahrscheinlich.