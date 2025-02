Bewegung in der Wählerschaft? Kurz vor der Bundestagswahl verliert die CDU/CSU einer Umfrage zufolge an Zuspruch. Die Linke hingegen legt deutlich zu.

Michael Maier Michael Haug, 18.02.2025 - 11:25 Uhr

Einige Wochen schien sich in der Wählergunst nicht mehr viel zu tun, doch nun – kurz vor Bundestagswahl – gibt es einer Umfrage zufolge womöglich doch noch Bewegung: Der aktuellen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov zufolge verliert die Union mutmaßlich an Zustimmung. CDU/CSU stehen nun bei 27 Prozent, in der Vorwoche waren es noch 29 Prozent gewesen. Seit August 2023 war die Union in einer YouGov-Umfrage nicht unbeliebter.