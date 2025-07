Nach der Schule direkt Geld verdienen - das wollen laut einer Umfrage viele junge Menschen. Zu viele drohten jedoch in Helferjobs hängenzubleiben und als Fachkräfte verloren zu gehen, so Experten.

dpa 16.07.2025 - 05:00 Uhr

Gütersloh - Jeder fünfte Schüler will einer Umfrage zufolge nach der Schulzeit erst einmal jobben anstatt weiterzulernen. Unter jungen Menschen mit niedrigem Schulbildungsniveau sei dieser Wunsch sogar besonders ausgeprägt, so ein Ergebnis einer aktuellen Befragung junger Menschen für eine Studie der Bertelsmann-Stiftung. Die Autoren befürchten, dass sich der Trend zu einer steigenden Zahl von Ungelernten unter den jungen Erwerbstätigen in Deutschland dadurch weiter verstärken könnte.