Viele junge Menschen bauen bei Fragen rund um die Geldanlage auf den Rat ihrer Eltern. Doch wie gut ist das Finanzwissen der Elterngeneration wirklich?
16.12.2025 - 05:00 Uhr
Frankfurt/Main - Wenn's um Geld geht, vertrauen junge Menschen überwiegend ihren Eltern. In einer Umfrage des Fondsanbieters Union Investment sagten fast drei Viertel (71 Prozent) der 1.006 Befragten, die zwischen 1995 und 2012 geboren sind, ihren Eltern komme "eine bedeutende Rolle zu", wenn es um Finanzfragen und Geldanlagethemen gehe.