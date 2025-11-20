Lichterketten an Bäumen, Häusern und Straßen – manche Orte verbreiten in der Adventszeit eine besonders heimelige Atmosphäre. Aber wo ist die Stimmung am schönsten?

Kathrin Klette 20.11.2025 - 20:02 Uhr

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt... oder eher Tausende? Schaut man sich Jahr für Jahr ab Ende November in den Straßen des Landkreises Ludwigsburg so um, kommt man aus dem Staunen oft nicht mehr heraus. Hier ein Ladengeschäft, das sein Schaufenster liebevoll geschmückt hat, da ein privater Garten, in dem sechs bunt leuchtende Rentiere einen Schlitten ziehen. Über den Straßen der Altstadt hängen leuchtende Girlanden, Lichterketten hängen in den Bäumen, ganze Innenstädte glitzern und blinken.