Die Bürger im Land sehen die Wirtschaft als drängendstes Problem. Der neue BWTrend zeigt, dass dies zum Topthema im Landtagswahlkampf werden kann.
22.01.2026 - 14:00 Uhr
Im Jahr 1992 wurde der Satz „It`s the economy, stupid“ zum Leitspruch des Wahlkämpfers Bill Clinton: „Es geht um die Wirtschaft, Dummkopf!“ Der Demokrat gewann damals das Rennen um die US-Präsidentschaft. Seither gilt als goldene Regel von Politikern rund um den Globus, in ihren Wahlkämpfern zu beachten, dass Erfolge und Misserfolge in der Wirtschaftspolitik zum entscheidenden Faktor für die Bürger bei ihrer Entscheidung an der Wahlurne werden können.