Beim letzten Fahrradklima-Test bekam Stuttgart die Schulnote 4,2. Jetzt kann wieder neu abgestimmt werden. Wie viel hat sich verbessert?

Wer in Stuttgart viel mit dem Rad unterwegs ist, der kann nun seine Meinung dazu loswerden, was gut und was schlecht läuft. Der Fahrradklima-Test will von der Basis wissen, welchen Blick sie auf die Verkehrssituation hat. Um herauszufinden, ob den Versprechen von einer radfreundlicheren Stadt auch Taten folgen. Bei der letzten Abstimmung hatte Stuttgart in Schulnoten nur eine 4,2 bekommen, stand auf Platz 11 von 14 dieser Größenkategorie.