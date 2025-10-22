Mit seiner Aussage über Migration und „Probleme im Stadtbild“ sorgt Kanzler Friedrich Merz für Diskussionen. Wir haben in Stuttgart nachgefragt: Wie sehen die Bürger das Thema?
22.10.2025 - 16:53 Uhr
Eine umstrittene Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sorgt seit vergangener Woche für viele Diskussionen in Deutschland. Auch auf Nachfrage hält er diese Woche an seinen umstrittenen Äußerungen rund um Migration und „Probleme im Stadtbild“ fest. „Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte“, sagt Merz bei der Pressekonferenz zu den Ergebnissen der Präsidiumsklausur auf die kritische Frage eines Journalisten.