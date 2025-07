Bei einer neuen Umfrage schneidet die Regierung in Berlin eher schlecht ab.

red/afp 15.07.2025 - 16:23 Uhr

Gut zwei Monate nach Amtsantritt löst die neue Bundesregierung bei den Menschen in Deutschland keine Begeisterung aus. In einer einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Instituts Forsa im Auftrag von RTL und ntv kommt Schwarz-Rot nur auf die Schulnote vier - also „ausreichend“. Keiner der gut tausend Befragten vergab demnach die Note „sehr gut“ und lediglich vier Prozent die Note „gut“.