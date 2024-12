Stimmung in der Autoindustrie immer schlechter

Die deutsche Autoindustrie leidet. Fast in allen Bereichen ist die Stimmung schlecht - an einer Stelle gibt es aber eine überraschende Verbesserung.

dpa 03.12.2024 - 09:57 Uhr

München - Die Stimmung in der deutschen Autoindustrie ist auf Talfahrt. Im November verschlechterte sich der vom Münchner Ifo-Institut erhobene Branchenindex um weitere 3,5 Punkte und liegt mit aktuell minus 32,1 so schlecht wie seit der Hochphase der Corona-Pandemie nicht mehr. Schuld ist vor allem eine schwache Nachfrage, wie Expertin Anita Wölfl erklärt: "Der Auftragsberg, den die Unternehmen der Autoindustrie angesichts von Pandemie und Lieferkettenproblemen seit Anfang 2021 angehäuft hatten, ist abgearbeitet. Neue Aufträge kommen herein, reichen aber nicht aus, um die Kapazitäten auszulasten", sagt sie.