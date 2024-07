Viele Juden fühlen sich in der EU nicht sicher

Eine neue Erhebung fördert Bedenkliches zutage: Eine deutliche Mehrheit der jüdischen EU-Bürger beklagt eine Zunahme des Antisemitismus. Auch in Deutschland ist die Entwicklung besorgniserregend.

red/KNA 11.07.2024 - 15:05 Uhr

Ein Großteil der jüdischen Menschen in der EU fürchtet um die eigene Sicherheit. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der EU-Agentur für Grundrechte (FRA) unter fast 8.000 Juden in 13 Staaten hervor, darunter auch Deutschland. Demnach verbergen 76 Prozent ihre jüdische Identität zumindest gelegentlich. Jeder dritte Befragte meidet wegen Sicherheitsbedenken jüdische Veranstaltungen und Orte.