Die meisten Menschen planen 2026 trotz knapperer Kasse Urlaub. Doch bei Reisezielen und Ausgaben wird gespart. Und eines will die große Mehrheit vermeiden.
14.02.2026 - 05:00 Uhr
Frankfurt/Bonn - Auf Urlaub wollen die Wenigsten trotz gestiegener Preise verzichten - doch die Reisekasse ist bei vielen Menschen hierzulande dieses Jahr knapper gefüllt. Zwei Drittel der 2.110 Teilnehmer einer repräsentativen YouGov-Umfrage für die Postbank (66,3 Prozent) gaben an, 2026 privat zu verreisen, überwiegend sogar mehrmals.