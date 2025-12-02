Der Nikolaustag am 6. Dezember ist nicht nur bei Kindern beliebt. In diesem Jahr zeigt sich jedoch die Sparneigung der Verbraucher. Was sind die beliebtesten Geschenke?

dpa 02.12.2025 - 10:32 Uhr

Berlin - Wenn am Morgen des Nikolaustags die Stiefel gefüllt sind, lässt das vielerorts Kinderaugen glänzen. Ein Drittel der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland plant in diesem Jahr Einkäufe anlässlich des Tages, wie eine Umfrage des IFH Köln im Auftrag des Handelsverbandes Deutschland (HDE) zeigt. Mehr als ein Viertel (27 Prozent) davon möchte jedoch weniger auszugeben als im Vorjahr. Gut 60 Prozent bleiben beim bisherigen Budget, 12 Prozent planen höhere Ausgaben.