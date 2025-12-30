Nicht jedes Geschenk unter dem Weihnachtsbaum trifft den Geschmack. Eine Umfrage zeigt, wie unterschiedlich Verbraucher damit umgehen - nicht alle geben unerwünschte Präsente zurück.

dpa 30.12.2025 - 17:45 Uhr

Berlin - Was, wenn ein Weihnachtsgeschenk nicht gefällt, ein Buch schon im Regal steht oder der Pullover nicht passt? Fast jeder Zweite in Deutschland gibt unbeliebte Präsente im Geschäft oder online zurück (49 Prozent). Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom.