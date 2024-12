Am liebsten Gans? Oder Ente? Bei der Frage nach dem typischen Weihnachtsessen denken viele an Geflügel. In der Topliste der Bundesbürger steht aber eine andere Sorte ganz oben.

dpa 20.12.2024 - 05:00 Uhr

Berlin - Rinderbraten oder Steaks liegen an den Feiertagen in der Gunst der Bundesbürger vorn. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. Bei 39 Prozent kommt Fleisch vom Rind an einem der Tage auf die Weihnachtstafel.