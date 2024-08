. Auch nach Ende der Corona-Maßnahmen schränken Unternehmen ihre Homeoffice-Regelungen nicht ein. Eine repräsentative Umfrage unter rund 1.200 Unternehmen im Juni habe die These einer möglichen Abkehr vom Homeoffice nicht bestätigt, teilte das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Montag in Mannheim mit. Hybride Arbeitsmodelle seien in deutschen Unternehmen ungebrochen verbreitet. Darüber hinaus erwarteten Unternehmen für die kommenden zwei Jahre einen weiteren Anstieg der Homeoffice-Nutzung.

Laut der Befragung arbeitet in 82 Prozent der Unternehmen in der Informationswirtschaft ein Teil der Beschäftigten mindestens einmal wöchentlich im Homeoffice. Im stärker ortsgebundenen Verarbeitenden Gewerbe seien es 48 Prozent. Der Anteil der Unternehmen, die ihren Beschäftigten mindestens einen Homeoffice-Tag pro Woche ermöglichen, verharre damit auf konstant hohen Niveau. Vor den Corona-Maßnahmen hätten die Anteile bei 48 Prozent (Information) und 24 Prozent (Verarbeitung) gelegen.

Bei 18 Prozent der Unternehmen gibt es kein Homeoffice

Auch der Anteil der betroffenen Beschäftigten wurde in der Umfrage ermittelt. In den 82 Prozent der Unternehmen der Informationswirtschaft, in denen es im Juni Homeoffice gab, wurde es in 31 Prozent der Unternehmen von mehr als der Hälfte der Beschäftigten mindestens einmal wöchentlich genutzt. In 25 Prozent der Unternehmen galt das für mehr als jeden fünften Beschäftigten, in 9 Prozent der Unternehmen für 11 bis 20 Prozent der Beschäftigten und in 16 Prozent der Unternehmen für nur bis zu 10 Prozent der Beschäftigten. In den verbleibenden 18 Prozent der Unternehmen gab es im Juni 2024 gar kein Homeoffice.

Auch beim mehrtägigen Homeoffice gab es einen starken Anstieg. Vor Corona erlaubten 21 Prozent der Unternehmen in der Informationswirtschaft einem Teil ihrer Beschäftigten, an mindestens drei Tagen pro Woche von zu Hause zu arbeiten. Aktuell sind es 42 Prozent. Je größer ein Unternehmen, umso wahrscheinlicher ist es, dass ein Teil der Beschäftigten an mehreren Tagen pro Woche zu Hause arbeiten kann.