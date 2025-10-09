Wo lässt es sich am besten feiern auf dem Wasen? Und in welchem Zelt gibt es das beste Bier? Unter anderem das wollten wir von unseren Leserinnen und Lesern wissen.
09.10.2025 - 15:13 Uhr
Ein paar Tage dauert das Volksfest auf dem Cannstatter Wasen noch. Viele Besucherinnen und Besucher sind auch in diesem Jahr wieder nur aus einem Grund auf den Rummel geströmt: eines der Festzelte war ihr Ziel. Auch bei der 178. Auflage des Festes waren die wieder gut gefüllt – und auch am letzten Wochenende dürfte das nochmal der Fall sein.