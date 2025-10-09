Wo lässt es sich am besten feiern auf dem Wasen? Und in welchem Zelt gibt es das beste Bier? Unter anderem das wollten wir von unseren Leserinnen und Lesern wissen.

Ein paar Tage dauert das Volksfest auf dem Cannstatter Wasen noch. Viele Besucherinnen und Besucher sind auch in diesem Jahr wieder nur aus einem Grund auf den Rummel geströmt: eines der Festzelte war ihr Ziel. Auch bei der 178. Auflage des Festes waren die wieder gut gefüllt – und auch am letzten Wochenende dürfte das nochmal der Fall sein.

Für manche Besucher gibt es nur ein bestimmtes Festzelt auf dem Cannstatter Volksfest, in das sie jedes Jahr gehen. Andere wiederum schwören auf das Gesamtpaket eines anderen Zelts. Und dann gibt es die Gäste, die keine Lieblingslocation haben und einfach dorthin gehen, wo es sich gerade anbietet. Wir wollten von unseren Leserinnen und Lesern wissen, welches Zelt sie präferieren.

Wo schmeckt das Bier am besten? Wo ist die beste Stimmung?

Auf den Bänken getanzt, sich zugeprostet und laut mitgegrölt, das wird in allen Zelten. Aber für die geneigten Wasen-Gänger gibt es durchaus Unterschiede. In Sachen Stimmung hat jedenfalls der „Göckelesmaier“ die Nase vorn – zumindest war das bei unserer Abstimmung so. Der „Wasenwirt“ landet auf dem zweiten Platz, knapp vor der „Schwabenwelt“.

Was darf im Zelt nicht fehlen? Das Bier – und der überwiegende Teil der Gäste bestellt weiterhin mit Alkohol. Bei der Frage danach, wo es das beste gibt, war die Sache klar. Am besten mundet die Maß nach Ansicht unserer Leserinnen und Leser, von denen mehrere Hundert auf den Seiten der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten abgestimmt haben, im Göckelesmaier-Zelt. Auf Platz 2 – mit einigem Abstand, aber immer noch weit vor allen anderen – rangieren „Klauss & Klauss“.

In welchem Zelt Speisen und Getränke am günstigsten beziehungsweise teuersten sind, zeigt unser großer Wasen-Preisvergleich.

Die Almhütte Royal auf dem Wasen Foto: Andreas Rosar Fotoagentur- Stuttgart

Für die Stimmung in den Zelten sind vor allem diejenigen, die hingehen, und vielleicht noch die Musiker auf der Bühne verantwortlich. Aber Zelt ist nicht gleich Zelt. Auf dem Wasen kommen die ganz unterschiedlich daher, weshalb wir auch nach dem besten Ambiente gefragt haben. Am besten gefällt es den Wasen-Besuchern und -Besucherinnen, die abgestimmt haben, in der „Almhütte Royal“. Das massives Holzchalet ist eines der kleineren Zelte auf dem Wasen mit rund 2500 Plätzen. Dicht dahinter folgt in unserer Umfrage die „Schwabenwelt“, „Göckelesmaier“ landet auf Rang 3 in dieser Kategorie.

Das 178. Cannstatter Volksfest endet an diesem Sonntag mit einem großen Feuerwerk. Im vergangenen Jahr kamen zirka 4,6 Millionen Besucher an den 17 Festtagen.