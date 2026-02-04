Blumen, Pralinen, Gutscheine sind beliebte Präsente zum Valentinstag. In diesem Jahr planen laut einer Umfrage nicht so viele Verbraucher Einkäufe wie 2025. Das hat auch mit einem anderen Fest zu tun.
04.02.2026 - 10:50 Uhr
Berlin - Zum Valentinstag sind die Menschen in Deutschland einer Umfrage zufolge in diesem Jahr nicht so spendierfreudig wie 2025. Lediglich 20 Prozent der Verbraucher planen anlässlich des Tages Einkäufe wie etwa Pralinen, Rosen oder Kosmetikartikel. Das sind acht Prozentpunkte weniger als im Vorjahr, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) mitteilte. Das Handelsforschungsinstitut IFH Köln hat im Januar 500 Personen zwischen 18 und 69 Jahren repräsentativ zum Thema befragt.