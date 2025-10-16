Umfrage zur Landespolitik Die politische Mitte ist unter Druck
Während die CDU von der AfD bedrängt wird, verlieren die Grünen Wahlsympathisanten an die Linkspartei. Gern würden die Christdemokraten die Grünen als Koalitionspartner abschütteln.
Während die CDU von der AfD bedrängt wird, verlieren die Grünen Wahlsympathisanten an die Linkspartei. Gern würden die Christdemokraten die Grünen als Koalitionspartner abschütteln.
Die Christdemokraten schwitzen es aus allen Poren: Zu gerne ließen sie die Koalition mit den Grünen in Baden-Württemberg hinter sich. Nicht alle in der Südwest-CDU denken so, vielleicht ein Drittel sieht das anders, vorneweg Innenminister Thomas Strobl, der früher mal ein Beißer gewesen war, ein Konservativer mit Schmiss.