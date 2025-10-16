Umfrage zur Landtagswahl CDU und Grüne müssen sich zusammenraufen
CDU-Chef Manuel Hagel kann sich als stärkste Kraft feiern. Um die Stärke zu halten, sollte er seine Macht klug spielen, kommentiert unserer Redakteurin Annika Grah.
Wenn eines aus den neuen Umfragen zur Landtagswahl im März 2026 spricht, dann ist es Unsicherheit. Sicher – die CDU mag sich als stärkste Kraft feiern. Bei aller Stärke liegen die Christdemokraten im BW-Trend aber schon fünf Prozentpunkte unter den Umfragewerten von vor einem Jahr. Die Grünen haben sich bei 20 Prozent stabilisiert, müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass sie in der Wählergunst nicht an Platz zwei stehen, sondern nun knapp hinter der AfD liegen, die zwei Prozentpunkte wettgemacht hat.