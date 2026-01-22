 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Der SPD droht Bedeutungslosigkeit

Umfrage zur Landtagswahl Der SPD droht Bedeutungslosigkeit

Umfrage zur Landtagswahl: Der SPD droht Bedeutungslosigkeit
1
SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch muss im Wahlkampf dringend aufholen, wenn er bei der Regierungsbildung mitreden will. Foto: Stefan Puchner/dpa

In den Kommunen ist die Partei noch verankert, doch auf der Ebene der Landespolitik fehlt ihr Profil. Und die Bundespartei bietet keinen Rückhalt.

Auf dem letzten Landesparteitag, den Erhard Eppler 2018, ein Jahr vor seinem Tod, besuchen konnte, klagte der Sozialdemokrat aus Schwäbisch Hall, er habe doch so viele wichtige grüne Ideen zur Nachhaltigkeit vorausgedacht. „Und jetzt servieren uns die Grünen ab.“

 

Unsere Empfehlung für Sie

Umfrage zur Landtagswahl 2026: CDU bleibt vorn – aber die Grünen holen auf

Umfrage zur Landtagswahl 2026 CDU bleibt vorn – aber die Grünen holen auf

Im neuen BWTrend zur Landtagswahl in Baden-Württemberg bleibt die Union stärkste Kraft. Die Grünen verringern jedoch ihren Rückstand und ziehen an der AfD vorbei.

Das war in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen), wo damals der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Stoch zum Landesparteichef gewählt wurde. Ein Jahr später starb Eppler, der als Landespolitiker und Bundesminister, vor allem aber mit seinen Büchern und Reden die deutsche Sozialdemokratie stark beeinflusst hatte.

Eppler hatte im Landtag noch auf der Basis von Wahlergebnissen operiert, die deutlich über 30 Prozent lagen. Als Stoch im Parlament aufschlug, oszillierte die Partei um 25 Prozent. Regelmäßig korrelierten die Wahlergebnisse von SPD und Grünen. Waren die Sozialdemokraten stark wie 2001 mit der Spitzenkandidatin Ute Vogt, dann litten die Grünen. Umgekehrt verhielt es sich ebenso. 2011 gelang es den Grünen dann knapp, sich vor die SPD zu setzen. Ins Ministerpräsidentenamt gelangte Winfried Kretschmann, nicht der SPD-Spitzenkandidat Nils Schmid.

Macht ausgerechnet Özdemir der SPD vollends den Garaus?

In der Landespolitik ist der Ministerpräsident kraft Amtes der Spender aller Gaben, die Quelle aller Gnaden. Er nimmt eine überragende Stellung ein. Die Tatsache, dass Kretschmann seine Sache gut machte, brachte ihm die gesammelten rot-grünen Stimmen ein. Und das blieb auch so, als die SPD im Jahr 2016 durch die CDU als kleiner Partner der Grünen ersetzt wurde.

Kretschmann hatte schon immer großen Respekt vor der machtpolitischen Verankerung der CDU im Land, deshalb zeigte er sich butterweich im innerkoalitionären Verhältnis. Er betrieb eine wertkonservative Politik, bezeichnete sich selbst als Konservativen. Seine Wahlergebnisse waren aber rot fundiert.

Unsere Empfehlung für Sie

Fragen und Antworten: Was man zur Landtagswahl in Baden-Württemberg wissen muss

Fragen und Antworten Was man zur Landtagswahl in Baden-Württemberg wissen muss

Wer darf wählen, welche Aufgaben hat der Landtag und wie funktioniert Landespolitik? Die wichtigsten Antworten auf Fragen rund um die Landtagswahl in Baden-Württemberg.

Die traditionsreiche SPD sinkt bei der Umfrage mit acht Prozent auf einen Tiefpunkt. Anders als Kretschmann steht der Grünen-Kandidat und Bildungsaufsteiger Cem Özdemir für soziale Sensibilität. Macht ausgerechnet er der SPD vollends den Garaus? Dass die Linke an der Umfragebörse recht konstant bei sieben Prozent notiert, hat auch mit der Schwäche der SPD zu tun.

Weitere Themen

Umfrage zur Landtagswahl: Der SPD droht Bedeutungslosigkeit

Umfrage zur Landtagswahl Der SPD droht Bedeutungslosigkeit

In den Kommunen ist die Partei noch verankert, doch auf der Ebene der Landespolitik fehlt ihr Profil. Und die Bundespartei bietet keinen Rückhalt.
Von Reiner Ruf
Umfrage zur Landtagswahl: Özdemir toppt Hagel – CDU sticht Grüne

Umfrage zur Landtagswahl Özdemir toppt Hagel – CDU sticht Grüne

Person oder Partei? Einen Teil ihrer Spannung bezieht die Wahl am 8. März aus dem Umstand, dass der stärkste Spitzenkandidat der lediglich zweitstärksten Partei angehört.
Von Reiner Ruf
Landtagswahl: Politik im Kältemodus

Landtagswahl Politik im Kältemodus

Der Landtagswahlkampf beginnt verhalten. Viele Menschen ziehen sich ins Private zurück, kommentiert Reiner Ruf.
Von Reiner Ruf
Umfrage zur Landtagswahl 2026: CDU bleibt vorn – aber die Grünen holen auf

Umfrage zur Landtagswahl 2026 CDU bleibt vorn – aber die Grünen holen auf

Im neuen BWTrend zur Landtagswahl in Baden-Württemberg bleibt die Union stärkste Kraft. Die Grünen verringern jedoch ihren Rückstand und ziehen an der AfD vorbei.
Von Rainer Pörtner
Baden-Württemberg: Freizeitparks präsentieren Neuerungen auf der CMT

Baden-Württemberg Freizeitparks präsentieren Neuerungen auf der CMT

Monaco statt Mercedes und neue Attraktionen: Wie sich der Europa-Park, der Schwaben Park und Tripsdrill auf der CMT präsentieren – der Überblick für die neue Saison.
Von Lea Krug
Blaustein im Alb-Donau-Kreis: Senior stirbt bei Wohnungsbrand

Blaustein im Alb-Donau-Kreis Senior stirbt bei Wohnungsbrand

Die Feuerwehr findet einen leblosen Mann in seiner Wohnung, als sie zu einem Brand gerufen wird. Was ist passiert?
Kosten im Südwesten steigen: Heimbewohner müssen immer mehr für Pflege bezahlen

Kosten im Südwesten steigen Heimbewohner müssen immer mehr für Pflege bezahlen

Wer in ein Pflegeheim zieht, muss einen großen Teil der Kosten für Pflege und Unterkunft selbst berappen. Im Südwesten geht das jeden Monat schnell in die Tausende.
Vorhersage für den Südwesten: Trübes Wetter in Baden-Württemberg – Glättegefahr und Schnee am Samstag

Vorhersage für den Südwesten Trübes Wetter in Baden-Württemberg – Glättegefahr und Schnee am Samstag

Vielleicht noch kurz in die Sonne blinzeln, dann dürfte es trist werden. Über Baden-Württemberg ziehen Wolken auf. So wird das Wetter zum Ende der Woche hin.
kreis Reutlingen: Lagerhalle in Lichtenstein vollständig abgebrannt – 500.000 Euro Schaden

kreis Reutlingen Lagerhalle in Lichtenstein vollständig abgebrannt – 500.000 Euro Schaden

Die Feuerwehr kommt gegen einen Brand in einer Lagerhalle nicht an. Sie brennt komplett nieder. Der Schaden ist enorm.
Großeinsatz am Münster: Kulturzentrum Konstanz: Substanz löst Atemwegsprobleme aus

Großeinsatz am Münster Kulturzentrum Konstanz: Substanz löst Atemwegsprobleme aus

Großeinsatz im Kulturzentrum am Münster in der Konstanzer Altstadt. 15 Menschen werden leicht verletzt. Was bisher über den Vorfall bekannt ist.
Weitere Artikel zu SPD Umfrage Andreas Stoch Landtagswahl Infografik
 
 