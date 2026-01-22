Umfrage zur Landtagswahl Der SPD droht Bedeutungslosigkeit
In den Kommunen ist die Partei noch verankert, doch auf der Ebene der Landespolitik fehlt ihr Profil. Und die Bundespartei bietet keinen Rückhalt.
Auf dem letzten Landesparteitag, den Erhard Eppler 2018, ein Jahr vor seinem Tod, besuchen konnte, klagte der Sozialdemokrat aus Schwäbisch Hall, er habe doch so viele wichtige grüne Ideen zur Nachhaltigkeit vorausgedacht. „Und jetzt servieren uns die Grünen ab.“