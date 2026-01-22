Umfrage zur Landtagswahl: Der SPD droht Bedeutungslosigkeit

Auf dem letzten Landesparteitag, den Erhard Eppler 2018, ein Jahr vor seinem Tod, besuchen konnte, klagte der Sozialdemokrat aus Schwäbisch Hall, er habe doch so viele wichtige grüne Ideen zur Nachhaltigkeit vorausgedacht. „Und jetzt servieren uns die Grünen ab.“

Eppler hatte im Landtag noch auf der Basis von Wahlergebnissen operiert, die deutlich über 30 Prozent lagen. Als Stoch im Parlament aufschlug, oszillierte die Partei um 25 Prozent. Regelmäßig korrelierten die Wahlergebnisse von SPD und Grünen. Waren die Sozialdemokraten stark wie 2001 mit der Spitzenkandidatin Ute Vogt, dann litten die Grünen. Umgekehrt verhielt es sich ebenso. 2011 gelang es den Grünen dann knapp, sich vor die SPD zu setzen. Ins Ministerpräsidentenamt gelangte Winfried Kretschmann, nicht der SPD-Spitzenkandidat Nils Schmid.

Macht ausgerechnet Özdemir der SPD vollends den Garaus?

In der Landespolitik ist der Ministerpräsident kraft Amtes der Spender aller Gaben, die Quelle aller Gnaden. Er nimmt eine überragende Stellung ein. Die Tatsache, dass Kretschmann seine Sache gut machte, brachte ihm die gesammelten rot-grünen Stimmen ein. Und das blieb auch so, als die SPD im Jahr 2016 durch die CDU als kleiner Partner der Grünen ersetzt wurde.

Kretschmann hatte schon immer großen Respekt vor der machtpolitischen Verankerung der CDU im Land, deshalb zeigte er sich butterweich im innerkoalitionären Verhältnis. Er betrieb eine wertkonservative Politik, bezeichnete sich selbst als Konservativen. Seine Wahlergebnisse waren aber rot fundiert.

Die traditionsreiche SPD sinkt bei der Umfrage mit acht Prozent auf einen Tiefpunkt. Anders als Kretschmann steht der Grünen-Kandidat und Bildungsaufsteiger Cem Özdemir für soziale Sensibilität. Macht ausgerechnet er der SPD vollends den Garaus? Dass die Linke an der Umfragebörse recht konstant bei sieben Prozent notiert, hat auch mit der Schwäche der SPD zu tun.