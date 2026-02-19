Sieben Monate sind es noch bis zur Landtagswahl in MV. Eine neue Wahlumfrage sieht die AfD bei 37 Prozent - weit vor allen anderen Parteien.
Schwerin - Sieben Monate vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern sieht eine Wahlumfrage die AfD bei 37 Prozent und damit weit vor allen anderen Parteien. Die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kommt bei der repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der "Ostsee-Zeitung" auf 23 Prozent, die CDU auf 13 Prozent. Die Linke, die aktuell mit der SPD die Landesregierung bildet, sieht die Umfrage bei 11 Prozent. Gewählt wird in Mecklenburg-Vorpommern am 20. September.