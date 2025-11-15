 
Umgang mit Agitatoren Bleibt liberal und unbelehrbar!

Umgang mit Agitatoren: Bleibt liberal und unbelehrbar!
Worauf rechte Populisten bauen – und wie man darauf reagieren sollte. Wichtig sei, sich in Gelassenheit zu üben, meint unsere Kolumnist Jörg Scheller.

Im Jahr 2018 veröffentlichten der Kunstwissenschaftler Wolfgang Ullrich und ich in der „Pop-Zeitschrift“ eine viel beachtete Analyse des Twitter-Accounts von Norbert Bolz. Der rechtskonservative emeritierte Professor für Medienwissenschaften trollte gegen einen linken Zeitgeist an, der damals auf Twitter (heute X) prominent vertreten war. In unserem Artikel zeigten wir, wie Bolz sich zunehmend radikalisierte, sein eigenes intellektuelles Niveau unterbot und vermehrt Zuspruch aus rechtspopulistischen Kreisen erhielt.

 

Vor ein paar Wochen stand die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss vor Bolz’ Haustür. Die Beamten drohten, seinen Wohnsitz zu durchsuchen, wenn Bolz ihnen keinen Zugang zu seinem Computer gewähren würde. Der Grund: ein sarkastischer Tweet vom Januar 2024, in dem er „woke“ mit „Deutschland erwache!“ übersetzte, als Antwort auf den Artikel „Deutschland erwacht“ aus der Zeitung „taz“. Da Bolz kooperierte, wurde sein Haus nicht durchsucht. Aber quer durch die politischen und ideologischen Lager wurde die Maßnahme kritisiert. Selbst manche, die betonten, formaljuristisch sei es mit rechtsstaatlichen Dingen zugegangen, zweifelten die Verhältnismäßigkeit an.

