Viele kleinere Dinge sorgen dafür, dass in Leinfelden viel dichter Verkehr herrscht. Und jetzt gibt es aufgrund der Umleitung auch noch viel Stau.
12.03.2026 - 14:49 Uhr
Die Allermeisten werden es sicherlich begrüßen, dass auf den Straßen rund um das Leinfeldener Areal Neuer Markt maximal Tempo 30 erlaubt sind. Da traut man sich als Fußgänger durchaus mal, öfters die Straßenseite zu wechseln, um bei diesem oder bei jenem Einzelhändler vorbeizuschauen, ohne durch allzu forsche Autofahrer in Bedrängnis zu geraten.