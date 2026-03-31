Von Karfreitag bis Ostermontag erneuern die SSB Weichen an der Ruhbank. Stadtbahnen enden an der Haltestelle Payerstraße, Busse ersetzen die U15. Auch Autofahrer müssen Umwege fahren.
31.03.2026 - 08:00 Uhr
Die Waldebene Ost, der Frauenkopf und Degerloch sind an Ostern aus dem Stuttgarter Osten schlechter mit dem öffentlichen Nahverkehr zu erreichen. Autofahrer, die nach Sillenbuch und Ostfildern wollen, müssen Umwege in Kauf nehmen. Von Karfreitag, 3. April, bis Ostermontag, 6. April, werden an der Haltestelle Ruhbank (Fernsehturm) die Weichen der Linie U 15 erneuert. Daher werden die Stadtbahnen in diesem Zeitraum ganztägig nur bis zur Haltestelle Payerstraße fahren. Die Oldtimerlinie 23 entfällt.