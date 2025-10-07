Für die Asphaltsanierung am Echterdinger Ei, der Verbindung zwischen A 8 und B 27, sind weitere Arbeiten und Sperrungen angekündigt. Von Freitag an wird es drei Umleitungen geben.
07.10.2025 - 11:30 Uhr
Seit Ende März erneuert die Autobahn-Gesellschaft den Asphalt rund ums Echterdinger Ei, der Verknüpfung der B 27 und der A 8 auf den Fildern. Ab Freitag, 10. Oktober, wird es eine weitere Umleitung geben. Zusätzlich zur aktuellen Sperrung der A- 8-Anschlussstelle Möhringen/Leinfelden in Fahrtrichtung München wird auch die Parallelfahrbahn der A8 in die selbe Richtung nicht befahrbar sein.