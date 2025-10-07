Für die Asphaltsanierung am Echterdinger Ei, der Verbindung zwischen A 8 und B 27, sind weitere Arbeiten und Sperrungen angekündigt. Von Freitag an wird es drei Umleitungen geben.

Seit Ende März erneuert die Autobahn-Gesellschaft den Asphalt rund ums Echterdinger Ei, der Verknüpfung der B 27 und der A 8 auf den Fildern. Ab Freitag, 10. Oktober, wird es eine weitere Umleitung geben. Zusätzlich zur aktuellen Sperrung der A- 8-Anschlussstelle Möhringen/Leinfelden in Fahrtrichtung München wird auch die Parallelfahrbahn der A8 in die selbe Richtung nicht befahrbar sein.

Diese Einschränkung beginnt am Freitag, 10. Oktober, ab etwa 20 Uhr und endet am Montag, 13. Oktober, um etwa 6 Uhr morgens. Für diesen Zeitraum wurden folgende Umleitungen eingerichtet:

Drei Umleitungen geplant

Von Vaihingen und Möhringen auf die A8 in Fahrtrichtung München:

Der Verkehr wird umgeleitet über die Nord-Süd-Straße – Maybachstraße – Max-Lang-Straße – Kohlhammerstraße – Max-Lang-Straße – Leinfelder Straße – Friedrich-List-Straße – Nikolaus-Otto-Straße – Hauptstraße zur Überleitung auf die A8.

Abfahrt von der A8 an der Anschlussstelle Möhringen nach Leinfelden-Echterdingen: Um nach Leinfelden-Echterdingen zu kommen, bleiben Verkehrsteilnehmer auf der A8 und fahren an der Anschlussstelle Flughafen/Messe ab. Dort biegen sie rechts auf die L1192 und fahren am Kreisel die erste Ausfahrt auf die Plieninger Straße, danach auf die Leinfelder Straße bis auf die Max-Lang-Straße.

Durchgangsverkehr nicht betroffen

Überleitung von der A8 aus Fahrtrichtung Karlsruhe auf die B27 (in beide Richtungen): Verkehrsteilnehmer bleiben auf der A8 bis zur Anschlussstelle Flughafen/Messe. Dort biegen sie rechts ab auf die L1192, um von dieser Straße auf die B27 nach Tübingen oder nach Stuttgart aufzufahren.

Der Durchgangsverkehr auf der A8 und auf der B27 ist weiterhin nicht von den Bauarbeiten betroffen.