Trotz schwacher Zahlen im wichtigsten Markt hält Daimler Truck an seiner Prognose fest. Finanzchefin Scherer spricht von „schwierigen Marktbedingungen“.
07.11.2025 - 08:18 Uhr
Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat wegen der Branchenschwäche in seinem wichtigen Markt Nordamerika im dritten Quartal deutlich Federn lassen müssen. Der Umsatz im Industriegeschäft – also ohne Finanzdienstleistungen gerechnet – sank wegen eines Absatzrückgangs um 14 Prozent auf rund 10,6 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern in Leinfelden-Echterdingen mitteilte.