Ein Flüchtling stirbt in den USA einige Tage nach seiner Entlassung aus dem Polizeigewahrsam. Das US-Heimatschutzministerium wehrt sich gegen Vorwürfe, fahrlässig gehandelt zu haben.
28.02.2026 - 01:30 Uhr
Buffalo - Ein Migrant in den USA ist wenige Tage nach seiner Entlassung aus dem Polizeigewahrsam gestorben - nun sieht sich das US-Heimatschutzministerium mit Kritik konfrontiert. "Dieser Todesfall hatte absolut nichts mit der Grenzpolizei zu tun", verteidigte sich das Ministerium auf der Plattform X gegen Vorwürfe, Bundesbeamte hätten im Zuge der Entlassung fahrlässig gehandelt.