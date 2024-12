Die Schweiz stellt in der Silvesternacht auf Digitalradio um – dabei fahren noch mehr als eine Million Fahrzeuge mit UKW-Radios auf eidgenössischen Straßen. Auch in Deutschland experimentiert man mit ersten Ausstiegsdaten.

Jana Gäng 16.12.2024 - 16:57 Uhr

Zum Jahresende wollen die Eidgenossen wie so viele nur noch abschalten. Auch die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG), das öffentliche Medienhaus, stellt in der Silvesternacht alle UKW-Antennen ab – und auf digitalen Radioempfang um. Mit weniger Knall folgen die Privatsender, bei denen der analoge Empfang schrittweise bis Ende 2026 ausläuft. Dann ist ohne DAB+ oder internettaugliche Radios nur noch Rauschen in Schweizer Autos und Küchen zu hören.