Die Ansiedlung von Thales in Ditzingen war in mehrfacher Hinsicht von Superlativen geprägt. Selbst zehn Jahre später ist davon manches noch außergewöhnlich.

Franziska Kleiner 30.08.2024 - 06:33 Uhr

Würden schon bald Panzer in Ditzingen zu sehen sein, gar durch die Stadt rollen? Derlei Befürchtungen waren bald zu hören, als die Ansiedlung von Thales im Jahr 2011 bekanntgegeben wurde. Der französische Konzern wollte dort seine Deutschlandzentrale bauen und dafür mehrere Standorte in der Region zusammenlegen. Thales, ein Rüstungskonzern, in Ditzingen?